Messi já fez Inter Miami embolsar mais de R$ 1 bilhão em ingressos

Estados Unidos - A contratação de Lionel Messi tem elevado o Inter Miami a um novo patamar não só dentro de campo, mas fora dele também. De acordo com o jornal "Sport", desde a chegada do astro argentino, o clube já faturou mais de R$ 1,3 bilhão em venda de ingressos.

As entradas para assistir Messi nos Estados Unidos estão sendo vendidas a peso de ouro desde a chegada do craque ao país. Em sua estreia, no dia 21 de julho, no jogo entre Cruz Azul e Inter Miami, pela Copa das Ligas, era possível encontrar ingressos sendo comercializados na Internet por quase R$ 120 mil.

Além das arquibancadas, Messi teve impacto direto também na audiência de jogos do Miami. O camisa 10 garantiu 300 mil novas assinaturas para a Apple TV, plataforma que detém os direitos de transmissão da MLS. O faturamento da empresa passou dos R$ 140 milhões com os novos assinantes.

Dentro de campo, Messi também tem sido fundamental para o Inter Miami. O camisa 10 ainda não perdeu com a camisa de seu novo clube e já marcou 11 gols, além de ter dado três assistências. Neste período, o argentino foi campeão da Copa das Ligas.