Mbappé faz postagem enigmática sobre futuro e viraliza nas redes sociais

Paris - Kylian Mbappé aumentou os rumores sobre uma possível saída do Paris Saint-Germain. O craque francês compartilhou nesta quarta-feira (30) uma música nas redes sociais e alimentou os fãs que sonham com a sua ida para o Real Madrid.

O atacante compartilhou a música chamada "Special", do rapper Dave. A canção possui uma frase com "Sou um Top Boy, contratação cara como Moisés Caicedo em Londres". O equatoriano foi a negociação mais cara da janela de transferências até o momento.

Chelsea contratou Moisés Caicedo junto ao Brighton por 133 milhões de euros (R$ 719 milhões na atual cotação). O PSG, no entanto, deseja receber cerca de 250 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão) por Mbappé, e faz jogo duro para negociá-lo.

Na publicação, Mbappé colocou emojis de bomba, fogo e com mãos se apertando. Nas redes sociais, os fãs interpretaram como um acerto "bombástico" com outro clube. O Real Madrid é o principal interessado no jogador e voltou a negociação após a lesão de Vini Jr.

Mbappé foi afastado pelo Paris Saint-Germain durante a pré-temporada, mas foi reintegrado ao elenco no início da temporada, logo após a saída de Neymar para o Al-Hilal, da Arábia Saudita. O craque francês perdeu o primeiro jogo do Campeonato Francês, mas entrou em campo nos dois jogos seguintes.