Clube da Premier League negocia empréstimo de camisa 10 do Barcelona

Espanha - Sem espaço no Barcelona, Ansu Fati pode estar de saída do clube catalão. Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, o Tottenham observa a situação do jovem de 20 anos e pode fazer uma oferta de empréstimo por um ano.

Segundo a imprensa europeia, Ansu Fati estaria empolgado com a ideia e vê uma saída do Barcelona com bons olhos. A promessa da Espanha vem sendo preterida pelo treinador Xavi. Nas últimas duas partidas do clube, com a suspensão de Raphinha, o comandante do clube catalão preferiu utilizar o jovem Lamine Yamal, de apenas 16 anos.

Além do Tottenham, Chelsea e Liverpool são outros clubes da Premier League que demonstraram interesse na contratação de Ansu Fati.

Cria das categorias de base do Barcelona, Ansu Fati herdou a camisa 10 de Lionel Messi após sua venda ao PSG. Entretanto, desde que subiu ao profissional, conviveu com lesões sérias e não conseguiu desenvolver o futebol que chamou tanto a atenção dos catalães anteriormente. Ao todo, o espanhol tem 112 jogos com a camisa do Barcelona. Nessas ocasiões, marcou 29 gols e deu seis assistências.