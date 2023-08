Chelsea acerta a chegada de promessa do Manchester City

Inglaterra - Joia formada nas categorias de base do Manchester City, o ponta Cole Palmer está de mudança de clube na Inglaterra. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o jovem de 21 anos acertou sua ida ao Chelsea, que desembolsará 40 milhões de libras (R$ 247,2 milhões), além de possíveis 5 milhões de libras (R$ 30,9 milhões) em bônus, na contratação do inglês.

Palmer teria se animado com a ideia de jogar no Chelsea. Reserva no Manchester City, o clube de Londres seria a oportunidade do inglês ter mais protagonismo em uma equipe de Premier League. Atualmente, os Blues passam por uma reconstrução no seu elenco, com diversas peças jovens, e Palmer seria uma das "lideranças" dessa renovação.

Revelado pelo Manchester City em 2020/21, Palmer fez 41 jogos com a camisa do Citizens, tendo marcado seis gols. O tento de maior destaque foi na última Supercopa da Europa, onde marcou o gol de empate da equipe inglesa contra o Sevilla e levou a partida para os pênaltis, onde saiu campeão da competição.