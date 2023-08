Olimpia terá retorno de meia e mudança de esquema tático para encarar o Fluminense

Paraguai - O Olimpia recebe o Fluminense na próxima quinta-feira (31), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, às 21h30 (de Brasília), no Defensores del Chaco. Após a derrota por 2 a 0 no Maracanã, a equipe paraguaia precisa reverter o resultado para avançar à semifinal e para isso eles devem ganhar um reforço no meio e até mudar o esquema tático da equipe.

De acordo com o jornal paraguaio "ABC Color", o meia Richard Ortíz, autor de um dos gols da vitória diante do Flamengo por 3 a 1, na fase de oitavas. O jogador estava ausente da equipe desde o dia 13 de agosto por conta de uma lesão sofrida num jogo contra o Cerro Porteño, pelo Campeonato Paraguaio.

Ainda segundo a publicação, o técnico Francisco Arce deve preparar uma mudança no esquema tático da sua equipe para buscar o resultado no jogo da volta. Jogando no 5-4-1 fora de casa, o treinador deve barrar o zagueiro Junior Barreto e o lateral Alejandro Silva para dar lugar ao lateral Víctor Salazar e promover a volta de Ortíz.

Sendo assim, o Olimpia deve jogar num 4-4-2. A provável escalação do time paraguaio é: Juan Espínola; Víctor Salazar, Jhohan Romaña, Mateo Gamarra e Facundo Zabala; Fernando Cardozo, Alejandro Silva, Ramón Martínez e Richard Ortiz; Iván Torres e Walter González