Bia Haddad perde para americana e é eliminada na segunda rodada do US Open

Estados Unidos - Bia Haddad está eliminada do US Open. A tenista brasileira, de 27 anos, foi derrotada pela americana Taylor Townsend nesta quarta-feira (30), por 2 sets a 0 com parciais 7/6 (1) e 7/5, na segunda rodada da competição.

No primeiro set, Bia Haddad precisou buscar o resultado, mas abusou dos erros na reta final e permitiu a vitória da americana no desempate. Já no segundo set, o duelo foi mais equilibrado, mas novamente a brasileira cometeu muitos erros na fase final e foi derrotada.

Foi a terceira participação de Bia Haddad no US Open, mas novamente não conseguiu passar da segunda rodada. No ano passado, a tenista brasileira caiu na mesma fase e, até então, era a sua melhor campanha no torneio.

A brasileira chegou a figurar entre as dez melhores tenistas do mundo após chegar nas semifinais de Roland Garros, mas agora ocupa o 19º lugar. Já Taylor Townsend é apenas a 132ª colocada. Na próxima fase, a americana enfrentará a tcheca Karolina Muchova ou a polonesa Magdalena Frech.