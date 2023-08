Manchester City acerta contratação de meia luso-brasileiro por R$ 372 milhões

Inglaterra - O Manchester City acertou a contratação do brasileiro naturalizado português Matheus Nunes. O Wolverhampton aceitou a proposta de 60 milhões de libras (R$ 372 milhões) pelo meio-campista, segundo informações do jornalista Fabrizio Romano.

Matheus Nunes foi procurado após a desistência no meia Lucas Paquetá, do West Ham, que está sendo investigado por envolvimento em apostas. Apesar das investigações, o clube tem utilizado o jogador brasileiro, que foi titular nos últimos dois jogos.

O Wolverhampton recusou a primeira oferta do Manchester City, que ofereceu 47 milhões de libras (R$ 291 milhões). Além do aumento da proposta, os atuais campeões envolveram o meia Tommy Doyle, de 21 anos, como parte do negócio por 5 milhões de libras (R$ 31 milhões) e cláusula de 50% em futura venda.

Nascido no Rio de Janeiro, Matheus Nunes não chegou a atuar no futebol brasileiro. Ele foi com a família para Portugal com 13 anos e fez a sua base Ericeirense, Estoril e Sporting, onde surgiu como profissional. Ele recusou uma convocação do Brasil e disputou a Copa do Mundo de 2022 com a seleção portuguesa.