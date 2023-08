Atacante francês cava saída para o Paris Saint-Germain: 'Oportunidade única'

Alemanha - A janela de transferências europeia chega ao fim no próximo dia 1º de setembro, mas as movimentações no mercado da bola ainda seguem agitadas. O atacante Randal Kolo Muani, do Eintracht Frankfurt, da Alemanha, deseja jogar no Paris Saint-Germain. O clube francês ofereceu um valor de 80 milhões de euros (cerca de R$ 425 milhões).

Em entrevista a "Sky Sports" da Alemanha, o francês afirmou que sempre foi profissional durante sua passagem pela Alemanha, mas revelou que jogar no PSG seria uma oportunidade única para a sua carreira como profissional.

"Devo muito ao Eintracht Frankfurt. Levei os torcedores a sério e sempre me comportei de maneira muito profissional. Sempre fiz tudo pelo clube até o fim dado. Não é segredo, o PSG fez uma oferta recorde por mim. Uma transferência para Paris é agora uma oportunidade única para mim", afirmou Muani.

O atacante também disse que já teve uma conversa com os alemães sobre a sua vontade de deixar o clube e disse que espera que o Frankfurt aceite a oferta do Paris Saint-Germain.

"Gostaria de me transferir para o PSG e já disse aos meus dirigentes. Espero que o Frankfurt aceite a oferta do PSG e torne essa transferência possível para mim", finalizou.

Para finalizar a negociação e convencer o Eintracht Frankfurt a aceitar liberar Muani, o clube parisiense pretende envolver um jogador na operação. Trata-se do jovem atacante Hugo Ekitike, que marcou três gols e deu quatro assistências em 12 jogos na última temporada.

Aos 24 anos, Randal Kolo Muani foi revelado pelo Nantes, da França. O jovem se destacou na temporada passada ao ser o vice-artilheiro do Campeonato Alemão, com 15 gols marcados. Além disso, o francês é marcado ao ser um dos protagonistas de um dos lances mais emblemáticos da Copa do Mundo de 2022.

Quando a decisão entre França e Argentina estava empatada em 3 a 3, o atacante recebeu uma bola de frente para o goleiro Emiliano Martínez, no último minuto do segundo tempo da prorrogação. Ele finalizou forte, mas acabou esbarrando na defesa milagrosa do argentino, que garantiu a disputa por pênaltis. Nas penalidades, a Albiceleste sagrou-se tricampeã do Mundo.