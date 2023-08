Mundial de Basquete: Raul Neto passa por cirurgia e não tem previsão de retorno

Utah (EUA) - Após grave lesão no joelho na estrai da seleção brasileira na Copa do Mundo de Basquete, com a vitória por 100 a 59 sobre o Irã, o armador Raulzinho passou por cirurgia na última terça-feira (29) para reconstrução do tendão patelar do joelho direito. O procedimento foi realizado o centro ortopédico da universidade de Utah, em Salt Lake City, nos Estados Unidos. Ele não tem previsão de retorno às quadras.

Raul sofreu uma queda no início do terceiro quarto da partida e foi atendido de imediato. A lesão foi confirmada em exame de ressonância magnética feito minutos depois no hospital oficial do evento, em Jacarta, na Indonésia. O jogador agradeceu o apoio dos fãs.

"Quero agradecer a todos pelas mensagens pelas ligações e pelos pensamentos positivos. Recebi muito carinho de fãs, amigos, companheiros de seleção brasileira, e isso foi muito importante para mim nesse momento. Correu tudo bem na cirurgia e agora é focar na recuperação para que seja a melhor possível para que eu volte 100%. Vou acompanhar o Brasil aqui de Utah, de longe, mas na torcida, confiante de que temos um grupo muito bom e em condições de fazer uma grande campanha no Mundial", disse o Raulzinho, em comunicado divulgado.

Sem um dos principais jogadores, que ficou oito anos na NBA e assinou recentemente com o Fenerbahçe, da Turquia, o Brasil finalizou a primeira fase com derrota para Espanha e vitória sobre a Costa do Marfim. Na próxima chave, o time comandado pro Gustavo De Conti se juntará aos espanhóis em um grupo difícil com Canadá, um dos favoritos, e a Letônia.