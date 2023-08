Atacante do Inter afirma preferir Fluminense na semifinal da Libertadores: 'Decidimos em casa'

Rio - Um dos destaques do Internacional, primeiro clube classificado para a semifinal da Libertadores, o atacante Wanderson, de 29 anos, afirmou que prefere o Fluminense como adversário na próxima fase. Tudo isso, porque em um duelo contra o Tricolor, o Colorado, por ter feito melhor campanha na fase de grupos, poderá decidir sua classificação no Beira-Rio.

"Não temos preferência, na Libertadores tem muitos adversários difíceis, encaramos vários. Nosso objetivo é um só, independente de quem vier teremos o mesmo foco, entrar como se fosse uma final. Todos os jogos que decidimos em casa, nós levamos. Com apoio da torcida, crescemos muito mais. Podendo decidir em casa, se for nesse caso escolho o Fluminense, com certeza", afirmou em entrevista ao Esporte Espetacular.

O Internacional passou pelo River Plate, nas oitavas de finais, após perder na Argentina, vencer no Rio Grande do Sul, e levar a melhor nas disputas de pênalti. Já contra o Bolívar, da Bolívia, o Colorado venceu os dois jogos.

Fluminense e Olimpia se enfrentam nesta quinta-feira, no Paraguai, valendo uma vaga na semifinal da Libertadores. Por ter vencido o primeiro jogo por 2 a 0, o Tricolor poderá perder por um gol de diferença para se classificar na competição.