Clube italiano negocia o empréstimo de jogador revelado pelo Flamengo

Espanha - Fora dos planos do Real Madrid na temporada, o meia Reinier deve ser novamente emprestado para outro clube do futebol europeu. Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, o Frosinone, da Itália, conversa com o clube merengue para acertar o empréstimo do brasileiro.

A negociação seria por um empréstimo sem opção de compra ao final da temporada. Além de Reinier, o Frosinone já acertou a contratação de outro jogador brasileiro por empréstimo: o atacante Kaio Jorge, que revelado pelo Santos e que pertence à Juventus. Ele ficará emprestado ao clube italiano por uma temporada.

O Frosinone não é o único clube que já desejou a contratação por empréstimo de Reinier. Segundo a imprensa europeia, o PAOK, da Grécia, também consultou o Real Madrid para saber sobre uma possível do contratação do brasileiro, que seria emprestado por dois anos. Entretanto, o negócio não evoluiu e o ex-Flamengo ão foi ao futebol grego.

Revelado pelo Flamengo, Reinier foi contratado pelo Real Madrid, em 2020, por cerca de 35 milhões de euros (quase R$ 160 milhões na cotação da época). Campeão olímpico pela seleção brasileira em Tóquio, o atacante não conseguiu desenvolver seu futebol na Europa. Ele teve passagens por empréstimo no Borussia Dortmund e no Girona, onde teve desempenhos abaixo do esperado.