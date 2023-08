Polícia dos EUA prende suspeito de tentar invadir casa de Dana White

Maine (EUA) - O suposto criminoso que teria tentado invadir a casa de Dana White, presidente do UFC, foi preso pela polícia do Condado de Penobscot, no Maine, estado norte-americano, na última terça-feira. Brady Cooper, de 23 anos, foi identificado após divulgações de imagens das câmeras de segurança da casa de Dana, que foram publicadas nas redes sociais.

O vídeo mostra Brady Cooper se aproximando da porta e a chutando três vezes. Na última tentativa, por volta das 1h45 no horário local, o suspeito visualiza a câmera e tropeça. A polícia divulgou comunicado detalhando a situação.

"Os policiais conseguiram se reunir com um gerente de propriedade e obter imagens de vídeo do suspeito junto com outras evidências. O imóvel estava ocupado no momento do incidente, mas não houve contato com o suspeito envolvido. Quando o vídeo foi compartilhado nas redes sociais, diversas denúncias foram encaminhadas ao Gabinete do Xerife. Depois de processar as evidências e as informações, os policiais entrevistaram Brady Cooper (23), de Glenburn. Cooper foi acusado de dois crimes e o caso foi submetido ao Ministério Público para análise posterior."

Em entrevista coletiva do Contender Series, programa cujo objetivo de Dana White é encontrar novos talentos para o UFC, o presidente da modalidade revelou que não estava em casa no momento da tentativa de invasão e chegou a brincar com o acusado.

"Vocês acham que vão invadir minha casa e não há câmeras na minha casa, seus idiotas? É loucura. Presumo que o cara estava invadindo para tentar roubar a casa. Minha irmã, seu marido e alguns de seus amigos estão lá visitando. O cara apareceu e tentou chutar a porta algumas vezes e então percebeu que a câmera estava lá, tentou arrancá-la e tocou a campainha, surtou e fugiu."