Real Madrid acerta empréstimo de ex-Flamengo para clube italiano

Rio - O atacante Reinier, ex-Flamengo, será novamente emprestado pelo Real Madrid. Nesta quarta-feira (30), o clube espanhol encaminhou a ida do jovem brasileiro para o Frosinone, da Itália, por uma temporada e sem opção de compra. A informação é do site "ge".

Será o terceiro empréstimo de Reinier desde que ele chegou ao Real Madrid, no início de 2020. Na Europa, o atacante já vestiu as camisas de Borussia Dortmund, na Alemanha, e Girona, na Espanha. No Frosinone, ele será companheiro do atacante Kaio Jorge, ex-Santos, que foi contratado por empréstimo junto à Juventus recentemente.

Para contratar Reinier junto ao Flamengo, em 2019, o Real Madrid desembolsou 35 milhões de euros. No entanto, o meia não conseguiu engrenar na Europa e nunca chegou a vestir a camisa do time espanhol. Após disputar a primeira temporada no Real Castilla, foi emprestado para Borussia Dortmund e Girona, mas não empolgou em nenhuma das duas equipes.