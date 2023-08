WSL divulga tour do troféu mundial no Rio de Janeiro e em São Paulo

Rio - Em ação inédita na modalidade, a WSL (World Surf League), entidade que organiza o Circuito Mundial de Surfe, promove a exposição do Troféu Duke Kahanamoku, objeto mais desejado do cenário competitivo. Entre os dias 30/08 e 03/09, a ativação será feita no Norte Shopping, no Rio de Janeiro. A partir do dia 04/09, o caneco chega ao Shopping Villa Lobos, em São Paulo. A ação é uma parceria da WSL Brasil com a Helloo, empresa de mídia out of home que administra centros comerciais em diversas cidades do país.



O projeto se estende até o dia 07/09, véspera do início da WSL Finals, competição que será realizada até o dia 16 em Lower Trestles, na Califórnia (EUA). O Championship Tour (CT) será decidido entre os cinco melhores surfistas da temporada. João Chianca e Filipe Toledo são os brasileiros que seguem com chances de conquistar o mundial, que ficou entre os atletas do país em seis oportunidades nos últimos oito anos.



Nesta temporada, o troféu foi batizado com o nome de Duke Kahanamoku, esportista havaiano e um dos líderes para a expansão global do surfe no século XX. Conhecido como ‘The Duke’, é considerado o pai do surfe moderno.



No âmbito social, também teve papel importante na expansão do surfe. Em meio a carreira de nadador, em que conquistou cinco medalhas olímpicas, Duke virou uma referência e participou de exibições ao redor do mundo, pois conseguia atrair o turismo para o Havaí e popularizar o esporte. Além disso, liderou o processo para a entrada dos surfe nos Jogos Olímpicos, processo concetrizado em Tóquio 2020.



A taça tem uma identidade ainda maior com o surfe. Na concepção do objeto, foram utilizadas amostras de areia das praias em que ocorreram etapas históricas do Circuito Mundial. A base é composta por madeira Koa, material encontrado no Hawaii utilizado para fabricar as primeiras pranchas da história.



"É uma ação inédita no Championship Tour, que programamos para os torcedores brasileiros, comunidade mais engajada do cenário mundial. A semana do tour antecede as datas mais importantes da temporada, em que poderemos ter, mais uma vez, o Brasil no lugar mais alto do pódio. Nos últimos anos, consolidamos a etapa nacional como um evento que vai além do surfe, em que buscamos uma aproximação com o entretenimento e, com isso, ampliar nossa base de fãs no país", comenta Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina.



"Essa parceria reforça nosso posicionamento de atrair projetos e experiências diferenciadas para nossos clientes e consumidores. E de forma exclusiva foi possível trazer o Troféu para as praças de RJ e SP", comenta Felipe Forjaz, CEO da helloo.



Nesta temporada, o Vivo Rio Pro, em Saquarema-RJ, movimentou mais de R$97 milhões durante a semana de competições. De acordo com estudos feitos pela EY, o evento teve impacto no Produto Interno Bruto (PIB) de R$114 milhões. Além disso, mais de 200 mil pessoas passaram pela Praia de Itaúna durante as disputas.



"O surfe brasileiro passou por uma transformação nos últimos anos. Não apenas no cenário competitivo, mas o número de praticantes aumenta anos após ano. A WSL tem um trabalho permanente no país, ações que envolvem a organização de campeonatos para fomentar novas gerações de surfistas, ativações voltadas para a sustentabilidade e projetos sociais", completa Ivan Martinho.



Confira a seguir a programação do tour do Troféu Duke Kahanamoku:



30/08 - 03/09 - Norte Shopping (Rio de Janeiro)



04/09 - 07/09 - Shopping Villa Lobos (São Paulo)