Liga dos Campeões: veja os classificados e os potes do sorteio dos grupos

Rio - A Liga dos Campeões já conheceu todos os participantes da edição de 2023/24. O PSV, da Holanda, o Copenhagen, da Dinamarca, e o Royal Antwerp, da Bélgica, garantiram nesta quarta-feira (30) as últimas três vagas através da fase prévia da competição. Galatasaray, da Turquia, Braga, de Portugal, e Young Boys, da Suíça, também se classificaram pelo mata-mata.

A Uefa realizará nesta quinta-feira (31), às 13h (de Brasília), em Mônaco, o sorteio da fase de grupos da competição. O atual campeão Manchester City será um dos cabeças-de-chave junto com outros campeões nacionais como Barcelona (Espanha), Napoli (Itália), Bayern de Munique (Alemanha), PSG (França), Benfica (Portugal) e Feyenoord (Holanda), além do Sevilla, campeão da Liga Europa.

Esta será a última edição com 32 times divididos em oito grupos com quatro. A partir de 2024/25, o torneio terá 36 participantes e adotará um formato de liga, com cada time jogando oito partidas (quatro em casa e quatro fora). Os oito melhores avançam para o mata-mata. Já os times entre a nona e a 24ª posição na tabela geral vão encarar um playoff com oito vagas.

Classificados para a Liga dos Campeões 2023/24:

POTE 1

Manchester City (ING)

Sevilla (ESP)

Barcelona (ESP)

Napoli (ITA)

Bayern de Munique (ALE)

Paris Saint-Germain (FRA)

Benfica (POR)

Feyenoord (HOL)

POTE 2

Real Madrid (ESP)

Manchester United (ING)

Inter de Milão (ITA)

Borussia Dortmund (ALE)

Atlético de Madrid (ESP)

RB Leipzig (ALE)

Porto (POR)

Arsenal (ING)

POTE 3

Shakhtar Donetsk (UCR)

RB Salzburg (AUS)

Milan (ITA)

Lazio (ITA)

Estrela Vermelha (SER)

Braga (POR)

PSV (HOL)

Copenhagen (DIN)

POTE 4

Newcastle (ING)

Union Berlin (ALE)

Lens (FRA)

Real Sociedad (ESP)

Galatasaray (TUR)

Celtic (ESC)

Young Boys (SUI)

Royal Antwerp (BEL)