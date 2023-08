F1: Alfa Romeo lança pintura especial para o GP da Itália, em Monza

Itália - A Alfa Romeo anunciou que terá uma pintura especial para a disputa do GP da Itália de Fórmula 1. A equipe, que irá correr em casa, vai comemorar o lançamento de seu mais recente automóvel, o 33 Stradale.



Os monopostos que serão pilotados por Valtteri Bottas e Guanyu Zhou receberão uma combinação de cores nunca antes vistas na equipe. A base do carro será na cor preta com três faixas em verde, branco e vermelho que formam as cores da bandeira da Itália, país sede da escudeira.



Por sua vez, a parte traseira e lateral do carro, haverá a predominância do tricolor com o nome do automóvel, o 33 Stradale grafado na cor dourada, assim como o número dos pilotos na região do bico e as calotas das rodas.



Alessandro Alunni Bravi, chefe de equipe da Alfa Romeo, celebrou o novo design dos carros para correr em casa, no circuito de Monza.

"É um prazer revelar essa incrível pintura, um verdadeiro tributo não apenas à 33 Stradale, mas à Alfa Romeo como um todo e ao país de onde ela vem, a Itália. Essa pintura é provavelmente uma das mais bonitas que já tivemos em um carro, e poder mostrá-la diante do nosso público é uma honra para todos nós", afirmou.

A Fórmula 1 volta no próximo final de semana com o GP da Itália, em Monza. Em 9º lugar no campeonato de construtores, a Alfa Romeo somas apenas nove pontos em treze etapas disputadas.