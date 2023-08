Manchester City fecha contratação do meia luso-brasileiro Matheus Nunes, do Wolcerhampton

Manchester (ING) - O Manchester City acertou a contratação do brasileiro naturalizado português Matheus Nunes, do Wolverhampton. O acordo com o meio-campista, de 25 anos, foi firmado nesta quarta-feira (30) e o clube inglês pode desembolsar até 60 milhões de libras (R$ 372 milhões).

De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, o meia Tommy Doyle, de 21 anos, vai se transferir para os Wolves como parte da negociações, com o City tendo 50% de direito em uma futura venda.

Matheus Nunes chega ao time comandado por Pep Guardiola após a desistência nas negociações por Lucas Paquetá, do West Ham, investigado por possível participação em esquema de apostas esportiva.s

O jogador nasceu no Rio de Janeiro, mas se mudou para Portugal quando tinha 13 anos. No país europeu, começou sua carreira na base do Ericeirense, passando depois por Estoril e Sporting, onde conseguiu maior destaque.