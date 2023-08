Messi chega a 10 partidas pelo Inter Miami com números impressionantes

mudou o clube de patamar.

Pouco mais de um mês desde que estreou , no dia 21 de julho, Messi completou 10 jogos pelo Inter Miami na quarta-feira (30), no 0 a 0 com o Nashville, pela MLS. Com números impressionantes, ele

O craque argentino está invicto, teve participação direta em 14 gols, já levantou troféu e ajudou o clube a aumentar a arrecadação.







Desempenho de Messi



Nesses 10 primeiros jogos pelo Inter Miami, Messi já marcou 11 gols e ainda deu três assistências.



O argentino balançou redes nos setes primeiros jogos e só passou em branco em dois. Apenas no último, no 0 a 0 com o Nashville, ele não contribuiu com gol ou assistência.



Com a sua principal estrela, o clube americano ainda não perdeu, com seis vitórias e quatro empates. Como comparação, nas 10 partidas antes de Messi, o time venceu apenas uma, empatou três e perdeu seis.





Crescimento do Inter Miami



Com esse novo desempenho, o Inter Miami conquistou o(nasceu em 2018). Após empate em 1 a 1 na final com o Nashville, o clube foi campeão da Leagues Cup nos pênaltis

E o segundo troféu não veio porque perdeu, também nas penalidades, a semifinal da US Open Cup para o Cincinnati.



O Inter Miami também passou a. Somente com venda de ingressos, faturou R$ 1,3 bilhão antes do décimo jogo.

Lanterna antes da chegada do craque argentino na MLS, o clube conseguiu quatro pontos em duas partidas, já ganhou uma posição e está em 14º, ultrapassando o Toronto.