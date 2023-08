Felipe Massa recebe apoio da torcida da Ferrari: ''Campeão de 2008'

no alambrado do Circuito de Monza, onde acontece o GP da Itália no domingo (3). A torcida da Ferrari resolveu apoiar abertamente Felipe Massa na luta para ser reconhecido como o campeão do Mundial de Fórmula 1 de 2008 . Os fãs italianos estenderam uma faixa com a frase em italiano "Felipe Massa, campeão do mundo de 2008", onde acontece o GP da Itália no domingo (3).

O movimento da torcida da Ferrari acontece dias depois de o brasileiro iniciar o processo contra a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e a Formula One Management (FOM). A iniciativa foi motivada após declaração de Bernie Ecclestone.

Em entrevista à 'F1 Insider' em março deste ano, o ex-chefão da Fórmula 1 revelou ter tido conhecimento ainda em 2008 sobre o "Singapuragate" e que abafou o caso, junto ao então presidente da FIA, Max Mosley. A decisão foi justificada como uma tentativa de evitar "um grande escândalo".



Na entrevista, Ecclestone afirmou que a FIA tinha "informação suficiente" para investigar o assunto e a F-1 "deveria ter cancelado a corrida em Singapura".

Dessa forma, Felipe Massa teria sido o campeão do mundo de 2008. A defesa do brasileiro alega que o piloto seria campeão por direito da F1, tendo sido vítima de uma conspiração.



Entenda o caso



O episódio do "Singapuragate" ocorreu na 15ª volta da etapa de Singapura, quando o piloto brasileiro Nelson Piquet Jr recebeu uma ordem de Flavio Briatore, chefe da equipe Renault, para bater de propósito e forçar um safety car. O intuito era beneficiar o companheiro Fernando Alonso, que entrou duas voltas antes no box e, com o esquema, venceu a corrida.

Fernando Alonso largou em 15º lugar. Na época, o regulamento da F1 determinava que os boxes ficassem fechados durante o safety car. Todos os carros na frente do espanhol entraram apenas na volta seguinte após a saída do carro de segurança. Com isso, o Alonso assumiu a liderança.



Massa disputava a liderança e caiu para 13º, após uma falha da Ferrari no reabastecimento e não pontuou. Ao fim da temporada, ele perdeu o título para Lewis Hamilton por um ponto.



O caso foi investigado em meados de 2009, após a demissão de Nelson Piquet Jr. O piloto fez um acordo por delação premiada e não sofreu sanções esportivas, assim como Alonso.



Já Briatore, Pat Symonds e a Renault sofreram punições. Entretanto, o resultado da corrida não foi alterado devido ao regulamento da Fórmula 1 e o título de 2008 permaneceu com Lewis Hamilton.