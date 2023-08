Presidente da Uefa descarta clubes da Arábia Saudita na Liga dos Campeões

Os clubes da Arábia Saudita viraram centro das atenções no futebol mundial ao investirem pesado em contratações de nomes de peso como Neymar, Benzema, Mané e tantos outros destaques na Europa. Ainda assim, o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, não se mostrou preocupado com o movimento dos sauditas.



O dirigente também descartou a possibilidade de, no futuro, os clubes da Arábia Saudita disputarem a Liga dos Campeões, caso continuem contratando jogadores de destaque no continente europeu. Esse é um desejo do diretor de operações da Liga Saudita, Carlo Nohra, que falou sobre o assunto em entrevista ao canal Bloomberg.



"Um meio de comunicação falou disso sem sequer nos perguntar. Somente os clubes europeus podem participar da Champions League, Liga Europa e Liga Conferência", descartou Ceferin, em entrevista ao jornal francês 'L'Equipe'.



Para o presidente da Uefa, não há motivo de preocupação com o forte movimento dos sauditas, que gastaram mais de mais de 845 milhões de euros (R$ 4,5 bilhões) em contratações neste início de temporada.



"Tem jogadores no fim (da carreira) e os que não são suficientemente ambiciosos para visar as competições top. Pelo que sei, Mbappé e Haaland não sonham com a Arábia Saudita. Os melhores jogadores, no auge, não creio que pensam em ir à Arábia Saudita. Não creio um segundo sequer que isso possa ameaçar nossas competições", afirmou.