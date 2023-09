Final da Liga dos Campeões em 2024 será em Londres

Rio - A Uefa definiu o local das finais da Liga dos Campeões em 2024 e 2025. O estádio de Wembley, em Londres, será o palco da decisão da edição da temporada 2023/24. Atual campeão, o Manchester City defende o título pela primeira vez e tem a chance de conquistar o bicampeonato no próprio país.

A Liga dos Campeões de 2023/24 será a última com o atual formato com 32 equipes divididas em oito grupos. A partir da temporada 2024/25, a competição passará por uma mudança no regulamento e terá 36 participantes em formato de liga, com cada um jogando oito partidas (quatro em casa e quatro fora).

Será a oitava vez na história que o estádio de Wembley será o palco da final da Liga dos Campeões, sendo a terceira desde a reforma que foi inaugurada em 2007. Na era moderna do estádio, recebeu as decisões de 2011 e 2013. Anteriormente, sediou as finais de 1963, 1968, 1971, 1978 e 1992.



Em sete ocasiões que foi o palco da final, o Wembley viu dois clubes ingleses campeões: o Manchester United em 1968 e o Liverpool em 1978. Também foram campeões no local o Milan (1963), Ajax (1971), Barcelona (1992 e 2011) e Bayern de Munique (2013).