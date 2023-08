Lucas Moura diz que Caio Paulista teria vaga na Premier League

Rio - Caio Paulista, de 25 anos, está emprestado ao São Paulo até o fim do ano. Jogador do Fluminense, ele viveu altos e baixos de 2020 a 2022, atuando como atacante e como lateral-esquerdo, porém, no clube paulista, o atleta está com muita moral. Ex-jogador do Tottenham, Lucas Moura afirmou que o atual companheiro de equipe teria vaga na Premier League.

"Escolher só um é difícil. Mas eu gosto muito do Caio Paulista", afirmou o jogador, após ser perguntado em reportagem da "ESPN", qual jogador do atual elenco do São Paulo teria condições de atuar no futebol inglês.

No empréstimo do Fluminense ao São Paulo, o valor de compra de Caio Paulista foi fixado em R$ 20 milhões por 80% dos direitos econômicos, sendo que o Flu tem direito a 50% - os outros 50% são da Tombense, de Minas Gerais. Em 2023, o jogador entrou em campo em 36 jogos, fez quatro gols e deu duas assistências.