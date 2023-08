Técnico do Corinthians é o mais cotado para substituir Pia Sundhage na Seleção feminina

Rio - A CBF já tem um favorito para substituir Pia Sundhage no comando da seleção brasileira feminina. De acordo com o "UOL", o nome de Arthur Elias, atual técnico do Corinthians, é o que mais agrada para o cargo, que está vago após a demissão da treinadora sueca, na última quarta-feira (30).

O "namoro" da CBF com Arthur Elias é antigo. No ano passado, quando Pia chegou a balançar no cargo, o nome do treinador já era ventilado nos bastidores, mas a CBF optou por manter a sueca. Desde a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, Arthur voltou a ganhar força.

Arthur Elias discorda de algumas posturas da CBF, o que pode ser um entrave na negociação. No entanto, a entidade está confiante no acerto e não trabalha com a possibilidade de ir atrás de outro treinador.

Os primeiros compromissos da seleção brasileira acontecerão no fim de setembro, em uma Data Fifa. No entanto, ainda não há adversários definidos para amistosos.