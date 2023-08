Haaland é eleito o melhor jogador da Europa na última temporada; Guardiola vence como técnico

Mônaco - O atacante Erling Haaland foi eleito o melhor jogador da temporada 2022/23 pela Uefa. O norueguês do Manchester City disputou o prêmio com seu companheiro de equipe, Kevin De Bruyne, e o argentino Lionel Messi, ex-PSG e atualmente no Inter Miami.

Em seu primeiro ano nos Citizens, o atacante marcou 52 gols em 53 partidas sendo coroado como o artilheiro da Liga dos Campeões (12 gols) e do Campeonato Inglês (36 gols). Sua atuação e seus gols foram decisivos para a conquista da tão cobiçada Tríplice Coroa.

"Ganhei a Tríplice Coroa com 23 anos. Estou vivendo o sonho. Fazer isso com meus companheiros de time é especial. Estou feliz e me dá muita motivação para continuar trabalhando para conseguir os troféus. E este aqui também é especial", disse o artilheiro.