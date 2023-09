Conmebol mantém plano de interditar Maracanã antes da final da Libertadores

Rio - A Conmebol tem acompanhado a situação do Maracanã. O estádio foi fechado pelo menos até o dia 17 de setembro para realizar uma manutenção no gramado, que ficou castigado após a sequência de jogos no fim de semana dos dias 19 e 20, quando recebeu duas partidas num intervalo inferior a 15 horas.

O estado do gramado após a partida entre Vasco e Atlético-MG, no dia 20, pelo Brasileirão, preocupou o Fluminense, que jogaria contra o Olimpia, pela Libertadores, no dia 24. O campo passou por uma espécie de tratamento intensivo para amenizar os danos e não prejudicou a atuação tricolor contra os paraguaios.

Entretanto, o Fluminense foi denunciado pela Conmebol pela condição ruim do gramado do Maracanã e pode ser multado. O Flamengo recebeu a mesma denúncia nas oitavas de final, mas recebeu uma advertência. A próxima visita da entidade no estádio ocorrerá no dia 7 de setembro.

Segundo o "ge", a Conmebol planeja tomar posse do estádio 20 dias antes da final da Libertadores, que será realizada no dia 4 de novembro. Porém, a interdição pode prejudicar Flamengo e Fluminense, que possuem a concessão temporária até o dia 23 de outubro, na reta final do Brasileirão.

O Maracanã foi interditado em decisão da dupla Fla-Flu, responsáveis pela administração, um dia após a partida entre Flamengo e Internacional, no último sábado (26). O estádio permanecerá sem receber jogos até o dia 17, quando o Rubro-Negro recebe o São Paulo, pela ida da final da Copa do Brasil.

Com isso, o Maracanã ficará fechado por 21 dias no total. O Fluminense terá que mandar o jogo contra o Fortaleza, no dia 3, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, enquanto o Flamengo enfrentará o Athletico-PR, no dia 13, no Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.