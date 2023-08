Governo inglês mostra preocupação com possível acordo entre Everton e 777, acionista do Vasco

Liverpool (ING) - O governo da Inglaterra mostrou preocupação com a aproximação e tendência de acordo entre Everton, clube que disputa a Premier League, e 777 Partners, empresa estadunidense que também é acionista majoritária da SAF do Vasco.

De acordo com o jornal "Daily Mail", existem dúvidas se o principal sócio do fundo, Josh Wander, passaria na sabatina realizada pela organização do Campeonato Inglês para novos proprietários de clubes na elite.

Em reportagem recente do site norueguês "Josimar", a 777 foi acusada e fraude e empréstimos ilegais nos EUA ao lado da Sutton Park, uma empresa irmã do grupo. Além do Vasco, os estadunidenses também têm participação em clubes conhecidos na Europa, como Sevilla, Genoa e Hertha Berlin.

Na última temporada da Premier League, o Everton escapou do rebaixamento na última rodada. Na edição 2023/2024, que teve início neste mês de agosto, os Toffees ocupam a última posição, com três derrotas nas três primeiras partidas.