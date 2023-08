Abel Ferreira vê Brasileiro mais difícil para o Palmeiras após eliminação do Botafogo: 'Vai focar mais'

São Paulo - A eliminação do Botafogo na Sul-Americana repercutiu no Palmeiras. O técnico do Alviverde, Abel Ferreira, afirmou que a derrota do Alvinegro na competição internacional, deixou a luta pelo título do Brasileiro ainda mais difícil para o clube paulista.

''A turbulência aqui é criada pela própria cultura esportiva. Eu achava que o único clube sem turbulência era o Botafogo, porque estava em primeiro. O resto está em turbulência. Já ganhamos dois títulos, estamos disputando uma que está difícil, já que o Botafogo vai focar em uma competição só e agora na semifinal da Libertadores. Temos a ilusão de sempre. Parece fácil, né. Quarta vez na semifinal. É isso mesmo", afirmou após a classificação sobre o Deportivo Pereira.

O Palmeiras está em segundo lugar no Brasileiro com 40 pontos, 11 a menos que o líder Botafogo. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, registrados no site "Infobola, o Alvinegro tem 91% de chances de conquistar à Série A, contra 5% do clube paulista.