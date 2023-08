Neymar cita Zico e ainda confia em título da Copa do Mundo: 'Meu maior sonho'

Rio - Neymar não desistiu do sonho de ganhar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira. Em entrevista à TV Globo, que vai ao ar no "Esporte Espetacular" do próximo domingo (3), o craque se mostrou confiante de que ainda vai conseguir conquistar o Mundial e chegou a citar Zico, ídolo do Flamengo, considerado um dos maiores da história do futebol brasileiro, mas que encerrou sua carreira sem a taça.

"Eu espero que um dia possa conquistar meu maior sonho que é a Copa do Mundo, mas às vezes isso não acontece. A gente tem um cara no Brasil que é um ídolo máximo, um dos maiores nomes da história do país, que é o Zico, e ele não tem uma Copa do Mundo. Isso não justifica a qualidade e o dom que ele teve, isso cabe da mesma forma comigo", declarou Neymar.

O atacante está convocado para os primeiros desafios da Seleção de olho na Copa do Mundo de 2026. A equipe de Fernando Diniz estreia nas eliminatórias no dia 8 de setembro, às 21h45 (de Brasília), contra a Bolívia, em Belém. Em seguida, irá a Lima enfrentar o Peru, no dia 12, às 23h (de Brasília).