Cristiano Ronaldo é eleito o melhor jogador de agosto do Campeonato Saudita

Arábia Saudita - O atacante Cristiano Ronaldo foi anunciado, nesta quinta-feira (31), como melhor jogador do Campeonato Saudita no mês de agosto. Foram consideradas as atuações das quatro primeiras rodadas da competição.

O português superou a concorrência dos brasileiros Malcom (Al-Hilal) e Igor Coronado (Al-Ittihad) e do argelino Riyad Mahrez (Al-Ahli), que tiveram grandes atuações nos primeiros jogos da nova temporada do Sauditão.



Cristiano Ronaldo teve grande destaque ao marcar cinco gols e dar duas assistências nas três partidas que esteve em campo pelo Al-Nassr. O craque fez um hat-trick no duelo contra o Al-Fateh e teve participação decisiva nas únicas duas vitórias do seu time, que ocupa a sexta posição na tabela do campeonato, com seis pontos ganhos.

Por sua vez, o brasileiro Marcelo Grohe, ex-Grêmio, recebeu a premiação de melhor goleiro do mês. O atleta do Al-Ittihad foi o único arqueiro que não sofreu gols nos quatro primeiros jogos da liga e garantiu ao time saudita os 100% de aproveitamento, além da liderança na competição.