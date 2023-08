Sarina Wiegman dedica prêmio de melhor técnica da Europa à seleção da Espanha

Mônaco - A holandesa Sarina Wiegman dedicou o prêmio de melhor treinadora da Europa da temporada 2022/23 à seleção da Espanha. Ela não citou nominalmente Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola que deu um beijo sem consentimento em Jenni Hermoso, mas mostrou como se sente pelo ocorrido e destacou o triunfo das jogadores, que foram campeãs do mundo.

"Todos sabemos os problemas que envolvem a seleção espanhola e isso dói-me muito como treinadora, como mãe de duas filhas, como esposa e como ser humano. Isso mostra que ainda há um longo caminho a percorrer no futebol feminino e na sociedade", disse ela.

"Gostaria de dedicar este prêmio à seleção espanhola, a seleção que jogou na Copa do Mundo um futebol tão bom que todos gostaram. Esta equipe merece ser celebrada e ouvida, e vou dar-lhes novamente uma grande salva de palmas e espero que vocês se juntem a mim", completou.



Vale lembrar que Sarina ganhou o prêmio pela segunda temporada consecutiva. Atualmente à frente da seleção inglesa, ela comandou as Lionesses na conquista da Euro 2022 e na campanha que culminou com o vice da Copa do Mundo 2023 - a Inglaterra perdeu justamente para a Espanha.