Drugovich comenta chance de pilotar Aston Martin na Itália: 'Oportunidade incrível'

O brasileiro Felipe Drugovich vai participar do primeiro treino livre do GP da Itália, na sexta. O jovem piloto, reserva da equipe britânica, vai ocupar a vaga do canadense Lance Stroll no tradicional circuito de Monza.

Em entrevista à "Band", Drugovich celebrou a oportunidade poder guiar o monoposto e comentou a possibilidade de aprendizagem durante a sessão.

"Eu acho que vai ser uma oportunidade incrível e o que eu tento fazer no momento é estudar tudo que eu posso, sobre a sessão, sobre o dia, quais são os objetivos da equipe e tentar executar isso, que nem o Fernando (Alonso) falou em alguma entrevista, igual um robô. Acho que preciso fazer o que a equipe precisa e tentar absorver o máximo possível, tentar aprender", disse o piloto.

O brasileiro foi cauteloso ao ser perguntado se haveria a possibilidade de pilotar de maneira mais agressiva durante o treino e afirmou que vai aproveitar ao máximo a chance dada pela Aston Martin.

"Vou ter que ir com cuidado. Esse primeiro treino livre é uma sessão mais para a equipe e também para me dar a oportunidade de sentir como o carro está. Esse final de semana eles tem o regulamento diferente pros pneus, então provavelmente vai ser só um jogo de pneu médio pra sessão inteira. É difícil eu tentar, frear tarde demais ou coisas do tipo, talvez travar um pneu e isso pra mim acaba a sessão ali. Então eu tenho que ficar mais tranquilo, tentar aprender, cumprir o trabalho da equipe e acho que aproveitar o máximo possível também", finalizou o brasileiro.

Esta será a estreia de Felipe Drugovich no campeonato deste ano. Até então, ele só havia pilotado o modelo 2023 da Aston Martin nos testes da pré-temporada, no mês de fevereiro. Na ocasião, o piloto também substituiu Stroll, que havia passado por cirurgia após sofrer um acidente de bicicleta durante as férias.