Macris solicita dispensa da Seleção antes do Pré-Olímpico de vôlei

Rio - A levantadora Macris pediu dispensa da seleção brasileira de vôlei alegando problemas físicos, e deixou a equipe comandada por José Roberto Guimarães antes do Pré-Olímpico do Japão, que dará vaga para os Jogos de Paris 2024.

O Brasil treina no CT da Confederação Brasileira, em Saquarema. Sem poder contar com uma das principais peças, Naiane, do Praia Clube, foi chamada para preencher a lacuna no elenco. As informações são do "ge".

Macris é titular incontestável na seleção feminina nas últimas temporadas e considerada uma das melhores do mundo na posição. Ela vinha reclamando de dores nas costas desde a Liga das Nações e, na disputa do Sul-Americano, que foi conquistado pelo Brasil, pouco entrou em quadra.