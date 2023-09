Ex-treinador da seleção brasileira feminina sub-20 revela surpresa por demissão e diz: 'Não me deram explicação'

Rio - Demitido em meio ao processo de reformulação do futebol feminino da CBF, Jonas Urias admitiu que foi pego de surpresa com a decisão da entidade. A declaração do agora ex-técnico da seleção brasileira feminina sub-20 foi dada em entrevista ao site "ge", publicada nesta sexta-feira, 31.

"Apesar de perceber que algo estava se passando, pois eu estava no Congresso da Fifa na Austrália quando saiu a notícia de que a Simone Jatobá assumiria a Seleção Sub-20 na Liga Sul-Americana. É um torneio que a gente como treinador ansiava por muito tempo, tivemos o privilégio de disputar em 2019 e no início de 2020. Foi fantástico, a minha primeira convocação", disse ele.

"Então já estranhei naquele momento, porém a gente conversava com as pessoas, o que eu ouvia era isso, 'não é possível mexer em você porque você não tem relação com o resultado da Copa, né?'. Então, apesar de entender, eu sabia que tinha algo acontecendo e eu precisava chegar e averiguar, porém ao mesmo tempo eu acho que nós fizemos por merecer seguir para o próximo ciclo. Então, sim, eu me surpreendi com a demissão, e confesso que lamento ter o trabalho interrompido", completou.

Vale lembrar que Jonas Urias estava à frente da Seleção Feminina sub-20 há quatro anos. Sob seu comando, a equipe conquistou o terceiro lugar da Copa do Mundo da categoria, disputada em 2022, na Costa Rica.

"Não me deram explicação. Esse é exatamente o primeiro argumento da pessoa responsável pelo departamento de recursos humanos, que ela não tinha a explicação. Que ela sentia por isso, porém não podia fazer nada nesse sentido. Então, foi bem simples, bem direto", revelou.

Outro tema da entrevista foi Pia Sundhage, recentemente demitida do cargo de técnica da seleção brasileira feminina. Nesse sentido, ele elogiou o legado deixado pela treinadora sueca.

"A Pia trouxe referências internacionais do mais alto padrão, em termos de organização, de como funciona um departamento de futebol feminino, em todas as áreas que vão afetar o desempenho da seleção, para a gente disputar em nível internacional contra as top-10 do mundo", afirmou Jonas.