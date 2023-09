Eliminatórias: confira a programação da seleção brasileira durante a data Fifa

Belém - A CBF divulgou a programação da seleção brasileira durante a data Fifa do mês de setembro. No período, a Canarinho enfrentará a Bolívia e o Peru nos dias 8 e 12, respectivamente, em partidas válidas pelas Eliminatórias para a próxima Copa do Mundo. Abaixo, confira como ficou o cronograma:

A comissão técnica da seleção e os jogadores chegarão em Belém no dia 4 de setembro. Nos três dias seguintes, estão agendados treinos às 17h30, no Mangueirão, estádio que receberá o jogo.

A partida contra a Bolívia acontecerá no dia 8, uma sexta-feira, às 21h45. Após o confronto, a delegação brasileira terá um período de descanso e se reapresentará no sábado à tarde.

JOGO CONTRA O PERU

O embarque rumo a Lima acontecerá sábado, às 17h. A delegação chegará no mesmo dia, à noite. Já o primeiro treino em solo peruano acontecerá na tarde de domingo, no Estádio Alejandro Villanueva.

O treino oficial no Estádio Nacional do Peru, por sua vez, acontecerá na segunda-feira, também na parte da tarde. O jogo acontecerá na terça-feira, às 23h (de Brasília), no mesmo local.