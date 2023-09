Fagner e Renato Augusto treinam com bola no Corinthians e animam Luxemburgo

O Corinthians, que vem de três empates seguidos, ocupa a 13º colocação na classificação do Brasileiro com 26 pontos. Com cinco pontos de diferença para o primeiro time que ocupa a zona de rebaixamento, o treinador quer uma reação imediata na competição.

No treinamento desta sexta, Renato Augusto e Fagner conseguiram participar da atividade com bola durante todo o tempo. A ideia do técnico Vanderlei Luxemburgo é contar com os dois no duelo com o Fortaleza, marcado para quinta-feira que vem, no Castelão.