Estado de saúde de Michael Schumacher é 'um caso sem esperança', diz jornalista suíço

Periodicamente, amigos da família de Schumacher que conviveram com o heptacampeão no auge de sua carreira na Fórmula 1 comentam como está seu estado de saúde, mas sem dar detalhes, protegendo o interesse da mulher do piloto, Corinna Betsch, que prefere a discrição. Um dos poucos que mantém contato com os familiares é Jean Todt, ex-presidente da FIA e ex-chefe da Ferrari, escuderia onde Schumacher trabalhou ao lado de Rubens Barrichello. Roger Benoit cobria a Fórmula 1 e acompanhou Michael Schumacher, com quem teve relação próxima. Segundo o jornalista, confraternizações entre ele, o piloto e "chefões" da modalidade eram comuns. Em 29 de dezembro de 2013, Schumacher sofreu um acidente enquanto esquiava na estação de Meribel nos Alpes franceses. O alemão estava em uma área perigosa não demarcada entre duas pistas. Ele usava capacete, mas bateu a cabeça e sofreu uma grave traumatismo craniano que o deixou em coma por meses.

Ainda segundo o jornalista suíço, foi Mick quem deu o depoimento mais próximo do estado de saúde do pai. A fala que Benoit se refere é o que o filho de Schumacher falou ao documentário produzido pela Netflix. "Papai e eu agora nos entendemos de uma forma diferente, simplesmente porque falamos uma linguagem parecida, a linguagem do automobilismo. Temos muito mais o que conversar, e pelo menos é onde minha cabeça está a maior parte do tempo. É quando penso que desistiria de tudo só para ter isso", declarou Mick no filme.