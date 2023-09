Ronaldinho 'dribla' torcedor que invadiu o campo em jogo de lendas do Barcelona

O ex-jogador prestou depoimento na última semana, em Brasília, na CPI das Pirâmides Financeiras. Ronaldinho é investigado por participação em um esquema de enriquecimento ilícito por meio da venda de investimentos em criptomoedas. Ele nega o envolvimento e afirma que usaram sua imagem e seu nome indevidamente. Revelado pelo Grêmio, Ronaldinho Gaúcho jogou pelo Barcelona entre 2003 e 2008, realizando mais 200 partidas pelo time espanhol, conquistando a Liga dos Campeões 2005/06 e recebendo o prêmio de melhor jogador do mundo. Ele ainda passou por PSG e Milan na Europa. No Brasil, ficou marcado pelo título da Libertadores com o Atlético-MG. Ele também acumulou passagens por Flamengo, Fluminense e Querétaro (MEX).

Além de Ronaldinho, as estrelas do Barça contam com os brasileiros Rivaldo, Belletti e Giovanni. Belletti tem um novo compromisso com o clube catalão para trabalhar nas renomadas categorias de base do clube, em La Masia.