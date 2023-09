Espanha garante vitória no 1º tempo e goleia Geórgia nas eliminatórias da Eurocopa

A Espanha seguiu num ritmo forte e acabou aumentando o placar com o prodígio Lamine Yamal. Ele aproveitou passe de Nico Williams para bater com estilo de perna esquerda e fazer mais um: 7 a 1 fechando a goleada. Com 16 anos e 57 dias, a joia do Barcelona se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol pela seleção espanhola.

Para a volta do intervalo, o técnico Willy Sagnol promoveu três trocas de uma só vez e a Geórgia, com três minutos, descontou com Chakvetadze. Mas a reação parou por aí. Num belo passe de Merino, Morata penetrou na área e, com um chute cruzado, anotou o seu terceiro gol no jogo: 5 a 1 aos 20 minutos. Na sequência, em bela jogada de Nico Williams, os espanhóis chegaram ao sexto gol.