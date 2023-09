Ex-Real Madrid, Jesé Rodríguez desembarca no Sul para assinar contrato com Coritiba

O time paranaense surge como um dos grandes desafios de Jesé Rodríguez em sua carreira. No seu currículo, ele ostenta títulos de primeira grandeza na Europa como duas Ligas dos Campeões e três títulos nacionais pelo Real Madrid. O atacante, que passou sem brilho pelo Paris Saint-Germain, defendeu a Sampdoria nesta temporada. Pela programação do clube, o atleta espanhol se integra imediatamente ao elenco que viaja neste sábado para Itu, no interior de São Paulo, para uma intertemporada. Na retomada do Campeonato Brasileiro, o Coritiba encara o Bahia, na quinta-feira, no Couto Pereira.

Rodríguez estava livre no mercado e agora deve ser registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Diante da situação delicada do Coritiba no Brasileiro, a equipe ocupa a lanterna com 14 pontos, o técnico Thiago Kosloski pretende ter o atleta à disposição o mais rápido possível.