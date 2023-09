Kleiton Lima deixa o Santos após ser acusado de abuso sexual e moral por jogadoras

A atual passagem começou no segundo semestre de 2022 e o treinador comandou a equipe em 37 partidas no período, com 24 vitórias, quatro empates e nove derrotas. Antes disso, entre 2015 e 2018, Kleiton comandou o time sub-23 masculino do Santos.

Kleiton Lima é o treinador mais vitorioso da história do projeto de futebol feminino do Santos. Aos 49 anos, o técnico estava em sua segunda passagem no time e conquistou com o clube duas Libertadores (2009 e 2010), duas edições da Copa do Brasil (2008 e 2009), dois estaduais (2007 e 2010), uma Liga Nacional (2007) e uma Copa Mercosul (2006).