Mecenas da Bola: John Textor foi prodígio do skate, pioneiro da internet e 'vencedor' de Oscar

É preciso olhar para John Textor com essas duas lentes, a de um esportista, mas também a de um cara que investe seu dinheiro para ter lucro e gerar mais receitas para seus negócios. Ele trabalha para fazer o Botafogo ganhar partidas e campeonatos e para que seu dinheiro aumente no futebol brasileiro.

Ele provoca essa identificação com o seguidor do Botafogo. Não escapou, no entanto, dos olhares desconfiados dos brasileiros quando chegou ao Rio. Mas tem superado essa condição. O rendimento do time no Brasileirão o ajuda a cair nas graças do torcedor. "Eu gosto de ver o jogo com os torcedores na arquibancada. No Estádio Nilton Santos é mais difícil porque é muito cheio e eu seria uma distração. Hoje, tinha mais de 40 torcedores fanáticos aqui, então foi muito legal. Gosto de assistir assim, sem ser de terno e gravata, como faço na Premier League", disse.