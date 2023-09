Setor visitante de estádio é incendiado durante clássico na Série C italiana

Foggia e Taranto protagonizam um dos clássico mais tradicionais da Apúlia, região costeira que forma o "calcanhar" da Itália. Os dois times só estiveram junto na divisão principal do país entre as décadas de 1920 e 1930. Depois disso, passaram a se encontrar em divisões inferiores, principalmente na Série C. A rivalidade é tão grande que o jogo foi disputado por alguns anos sem torcida visitante, como ocorre atualmente em clássicos envolvendo os quatro grandes do Estado de São Paulo.

"O Calcio Foggia 1920 está junto do clube Taranto FC e da cidade de Taranto pelo que aconteceu ontem à noite no Iacovone. Esperamos que as investigações, já iniciadas, possam imediatamente trazer à luz a natureza do incêndio ocorrido e que, se houver dolo, os responsáveis sejam punidos. O Calcio Foggia 1920 está totalmente à disposição para colaborar com os órgãos competentes", disse o clube visitante em nota.