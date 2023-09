Sabalenka se espanta com virada incrível e vaga na final do US Open: 'Não sei como consegui'

Independentemente de conquistar o título ou não, a belarussa se tornará a tenista número 1 do mundo na próxima atualização do ranking da WTA, segunda-feira, o que está definido desde que Iga Swiatek, então líder, foi eliminada ainda nas oitavas de final do Major americano. Sabalenka busca seu segundo título de Grand Slam, após ser campeã do Aberto da Austrália neste ano, no qual foi semifinalista em Roland Garros e em Wimbledon.

Sabalenka estava tão confusa que comemorou a vitória antes da hora. Ao marcar o sétimo ponto do tie-break no último set, esqueceu que nos Grand Slams o desempate vai até 10 pontos na parcial decisiva e levou as mãos ao rosto, emocionada pensando que havia vencido. Ao perceber a gafe, se recompôs e conseguiu manter a concentração para conseguir a classificação. A adversária dela na semifinal será a americana Coco Gauff, em duelo que terminará com uma campeã inédita do US Open, no sábado.