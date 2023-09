Neymar retorna e Fernando Diniz estreia do Brasil contra a Bolívia pelas Eliminatórias

O atacante começa seu último ciclo de Copa do Mundo com a seleção tentando realizar seu maior sonho que é classificar o país para o mundial. A última vez que a equipe boliviana se classificou para uma Copa foi em 1994, quando a equipe fez apenas um ponto em três jogos.

Pelo lado da Bolívia, mais uma vez, Marcelo Moreno é o grande nome da seleção. Aos 36 anos, o atacante, com passagem por Cruzeiro e Grêmio no futebol brasileiro, chegará em 103 jogos pela equipe nacional, se entrar em campo contra o Brasil, e se tornará o atleta com o maior número de jogos pela seleção, passando Ronald Raldes.