Vila Nova visita o Ituano para encerrar má sequência e colar no G-4 da Série B

A 27ª rodada seguirá com jogos todos os dias até segunda-feira. Entre os destaques, estão os duelos entre Sport e Criciúma, integrantes do G-4, e outros jogos com times paulistas. Mirassol e Botafogo se enfrentam no sábado, assim como Ponte Preta e Sampaio Corrêa, enquanto o Novorizontino visita o Avaí na segunda.