Após paralisação por causa de manifestantes, Gauff vence Muchova e está na final do US Open

A partir daí, o jogo foi repleto de grandes jogadas das duas atletas. Com 6/5 no placar, Gauff precisou de cinco match-points para vencer e garantir vaga na decisão de sábado. Com o jogo retomado, as duas tenistas atuaram em alto nível. Gauff quebrou o serviço de Muchova e abriu 5/3, mas a checa devolveu a quebra e reequilibrou a disputa. Seguranças e policiais utilizaram um produto para descolar os pés do manifestante, que saiu bastante vaiado pelo público presente. No segundo set, Gauff começou bem e confirmou o primeiro serviço, mas o jogo foi paralisado por causa de três manifestantes, que protestaram contra a utilização de combustíveis fósseis. Dois deles foram retirados rapidamente pelos policiais, mas um colou os pés no chão do anel superior das arquibancadas.

/meiahoracanal O primeiro set deu a impressão de que seria vencido facilmente por Gauff, que chegou a abrir 5/1. Mas a americana perdeu um pouco a concentração e viu a rival diminuir a vantagem para 5/4. Gauff retomou o ritmo no décimo game e fechou com 6/4.

Coco Gauff é a primeira finalista do US Open. A tenista norte-americana venceu, nesta quinta-feira a checa Karolina Muchova, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5. O jogo ficou paralisado por 45 minutos no segundo set por causa de três manifestantes contrários ao uso de combustível fóssil. Um deles chegou a colar os pés no chão da arquibancada do Arhur Ashe Stadium.