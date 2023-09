Peru conta com ajuda da trave e segura empate contra bombardeio do Paraguai

A tônica do jogo não mudou no segundo tempo, que teve o Paraguai buscando o gol da vitória e o Peru se segurando de qualquer maneira. Com um jogador a menos, o técnico Juan Reynoso fez substituições defensivas para tentar arrancar um ponto no Ciudad del' Este e teve sucesso.

O Paraguai chegou com perigo aos 16 minutos, quando Diego Gómez mandou cobrança de falta para o gol e o goleiro Gallese defendeu. Ainda na pressão, Ávalos acertou a trave do Peru aos 22 minutos da etapa inicial. Mais atacante do que nunca, Gustavo Gómez também parou no poste dos peruanos, aos 26 minutos. A pressão aumentou após os 44, quando o lateral Advíncula foi expulso. Antes do fim do primeiro tempo, Diego Gómez carimbou a trave de Gallese pela terceira vez na partida.