Tombense vence lanterna ABC e se reabilita após oito jogos sem vencer na Série B

LOCAL - Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG). RENDA E PÚBLICO - Não divulgados. ÁRBITRO - Luiz César de Oliveira Magalhães (CE). CARTÕES AMARELOS - Augusto e Bruno Silva (Tombense).

/meiahoracanal GOLS - Fernandão, aos 20, do primeiro tempo; Matheus Frizzo, aos 22 e Alex Sandro, aos 44 minutos, do segundo tempo. ABC - Michael; Gedeílson, Geovane Henrique, Fabrício e Jhonnathan; Ramon (Jean Martim/Genílson), Jean Patrick (Welliton), Nathan, Matheus Anjos (Renan Bressan) e Thonny Anderson; Fábio Lima (Anderson Cordeiro). Técnico - Argel Fuchs. TOMBENSE - Felipe Garcia; Pedro Costa, Roger Carvalho, Augusto e Egídio; Bruno Silva (Djalma), Bruno Matias e Matheus Frizzo; Kleiton (Rafinha), Fernandão (Daniel Amorim) e Alexandre Jesus (Alex Sandro). Técnico - Moacir Júnior. TOMBENSE 3 X 0 ABC FICHA TÉCNICA Agora, os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 28ª rodada. Na sexta-feira (15), à noite, às 21h30, o ABC recebe o Sport, no estádio Frasqueirão, em Natal. Já no domingo (17), o Tombense visita o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro, às 15h45. A partir daí, só deu Tombense. E, aos 45 minutos, fechou o placar com gol de Alex Sandro. Egídio fez um cruzamento da esquerda, a zaga não cortou e a bola sobrou livre para o atacante marcar de cabeça. Enquanto isso, o ABC se defendia como podia. Por isso, o duelo terminou com a vitória do time da casa por 3 a 0. No segundo tempo, o ABC até começou em cima, mas foi o Tombense que voltou a marcar. Aos 22 minutos, Kleiton fez bela jogada pela direita e tocou para Matheus Frizzo, que apareceu livre na entrada da área. O camisa 10 ajeito e bateu sem chances para o goleiro Michael. E, quase empatou aos 33 minutos, quando Matheus Anjos cobrou falta com categoria e obrigou o goleiro Felipe Garcia fazer uma difícil defesa. Nos minutos finais, as duas equipes seguiram tendo boas chances, mas o primeiro tempo terminou mesmo com a vitória parcial da Tombense. Em casa, o Tombense começou a partida fazendo pressão na área adversária e não demorou para abrir o placar. Aos 20 minutos, Pedro Costa fez um cruzamento da intermediária e encontrou Fernandão na área, que subiu mais que os zagueiros para mandar a bola para o fundo da rede. Apesar do gol, o ABC não abaixou a cabeça e conseguiu equilibrar o jogo.

Com o resultado, o Tombense chegou aos 25 pontos e ficou há dois de sair da zona de rebaixamento, afinal o Avaí primeiro time fora do Z4, tem 27. Já o ABC, que contou com a estreia do técnico Argel Fuchs, que chegou com a missão de livrar o clube do rebaixamento segue em queda livre. Agora, sem vencer há 12 jogos, o time potiguar tem 16 pontos e está na 20ª e última colocação.