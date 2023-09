Diniz inicia era na seleção enaltecendo o prazer de jogar futebol e faz afago em Neymar

"Nunca levo o favoritismo para o vestiário. Temos que respeitar ao máximo. Nunca sabemos o que vai acontecer no jogo seguinte. A Bolívia tem um bom time, com bons jogadores e um treinador que sabe muito bem o que quer." Sobre o adversário, o comandante não quis saber de favoritismo, usou a cautela como escudo diante dos questionamentos e garantiu que todas as precauções estão sendo tomadas. "Minha exigência é fazer com que eles(jogadores) tenham segurança e prazer de jogar futebol. Tenho um trabalho tático muito grande, mas com o foco nos atletas. Por conta desse pensamento, faço algumas coisas diferentes", afirmou. As mais lidas Recomendadas Questionado por várias vezes sobre a forma diferente com que trata os atletas, Diniz procurou dar um tom de simplicidade ao seu "modus operandi". Colocou seus comandados na condição de protagonista e falou que todo o seu trabalho giram em torno quem atua sob as suas orientações. Editorial Home

"Eu cuido dos jogadores, mas os jogadores também cuidam de mim. É uma troca. Cada vez que um deles me elogia, eu me sinto cuidado. Por isso eu me sinto à vontade com eles, pois trabalhamos muito pelos objetivos."