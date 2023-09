Abel Ferreira conquista prêmio em eleição dos melhores do ano em Portugal

No Brasil desde o fim de 2020, Abel vem fazendo história no Palmeiras e já conquistou oito título pela equipe paulista. Foram duas Libertadores (2020 e 2021), dois Campeonatos Paulistas (2022 e 2023), Copa do Brasil (2020), Recopa (2022), Campeonato Brasileiro (2022) e Supercopa do Brasil (2023).

"Antes de mais nada, em nome da Associação, quero dar os parabéns ao Abel pelo enorme trabalho que ele tem feito pelo futebol português. Só agradecer ao que ele tem feito pelos treinadores portugueses. Ainda bem que os treinadores portugueses descobriram o Brasil. Primeiro com Jesus (Jorge, que treinou o Flamengo em 2019 e parte de 2020) e agora com o Abel com as conquistas que eles têm tido", afirmou o dirigente.